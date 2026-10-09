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“Komšo, dokle više?”: Amer Hiroš ostaje u Borcu do 2029. godine

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09.10.2026 20:44

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Фудбалер Борца Амер Хирош
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbalski klub Borac danas je ozvaničio ostanak još jednog važnog igrača - Amer Hiroš potpisao je novi ugovor do 2029. godine.

Hiroš je u Platonovu stigao prije nepune dvije godine, a svojim igrama na terenu dao je pun doprinos uspjesima banjalučkog kluba.

Vijest o produžetku ugovora iz Platonove su saopštili na “komšijski” način koji je pobrao brojne simpatije na društvenim mrežama

“Komšo, dokle više?” čuje se gunđanje sa sprata zgrada dok Hiroš igra fudbal sa mališanima.

“Bogami, komšo, bar još dvije godine.” lakonski odgovara Borčev veznjak.

„Drago mi je što sam potpisao novi ugovor i lako smo se dogovorili o nastavku saradnje. Raduje me što sam svojim igrama mogao da dam dorpinos svim uspjesima u proteklom periodu, a želim da tako bude i u budućnosti. Na meni je da naporno treniram i da, zajedno sa saigračima, dam sve od sebe da klub ostvari sve zacrtane ciljeve. Želimo da odbranimo titulu, ali i da pokušamo da napravimo novi iskorak u Evropi. Imamo kvalitet i na nama je da dobar rad krunišemo još boljim rezultatima.“ rekao je Hiroš nakon što je potpisao novi ugovor

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Tagovi :

Amer Hiroš

FK Borac

fudbalski klub

fudbaler

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