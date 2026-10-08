Džeko se obratio dječaku iz Banjaluke koji ga je nacrtao kako se moli

Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju BiH, a njegov oproštaj očigledno posebno je emotivno doživio sedmogodišnji Uroš iz Banjaluke, koji je na času pravoslavne vjeronauke nacrtao Džeku kako se moli da ponovo zaigra za Bosnu i Hercegovinu.

Majka dječaka je podijelila crtež na društvenim mrežama i opisala koliko je njen sin bio tužan zbog Džekinog oproštaja.

Kazala je da Uroš uskoro slavi rođendan, a da je njegova najveća želja da dobije potpisan dres Edina Džeke.

Priča je za kratko vrijeme dobila sretan epilog. Džeko je Urošu poslao vide poruku i tako mu ispunio dječački san.

"Vidio sam tvoj crtež, stvarno je prelijep i sviđa mi se. Nadam se da se vidimo na nekoj od utakmica reprezentacije uskoro. Ljubim te puno", poručio je Džeko.

Uroš je bio neizmjerno sretan, te nije skidao osmijeh sa lica, a njegova reakcija brzinom svjetlosti obišla je region.