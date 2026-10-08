Upao sa pištoljem u banku i ukrao pare: Traga se za pljačkašem

Autor:ATV redakcija
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U poslovnici banke u Višnjanu u Istri jutros je došlo do razbojništva, kada je nepoznati počinilac uz prijetnju vatrenim oružjem od zaposlene oteo novac, a potom pobjegao iz poslovnice.
U incidentu, srećom, niko nije povrijeđen.
Istarska policija primila je dojavu o pljački oko 8.15 časova. Prema dosadašnjim informacijama, razbojnik je ušao u banku i zaposlenoj zaprijetio vatrenim oružjem, nakon čega je zatražio i uzeo novac, prenosi Večernji list.
Srbija
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Nakon pljačke, počinilac je napustio poslovnicu i udaljio se u nepoznatom pravcu. Policija je odmah pokrenula istragu i traga za osumnjičenim.
Za sada nisu poznati identitet razbojnika, kao ni iznos novca koji je odnesen. Policija utvrđuje sve okolnosti događaja i pokušava da pronađe tragove koji bi mogli da pomognu u njegovom identifikovanju i pronalasku.
U trenutku pljačke u poslovnici se odvijao uobičajen rad, a zaposleni i prisutni nisu povrijeđeni. Više informacija očekuje se nakon što policija završi uviđaj i prikupi sve relevantne podatke.
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