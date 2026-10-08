Nude platu 2.000 evra, a jedini uslov je dobar nos

Za ljubitelje putovanja, prirode i neobičnih poslova u Finskoj se otvorila nesvakidašnja prilika. Turistička organizacija Visit Turku Archipelago traži osobu koja će nekoliko dana obilaziti arhipelag Turku i istraživati njegove mirise - od morskog vazduha i borovih šuma do sauna i svježe pečenog hleba.

Organizatori vjeruju da je arhipelag Turku destinacija koja najbolje miriše na svijetu. Međutim, kako kažu, sopstveni nos nije dovoljno nepristrasan da bi to mogao da potvrdi, pa su odlučili da zaposle nekoga ko će to procijeniti umjesto njih. I nije riječ samo o marketinškoj ideji. Posao je stvaran, postoji ugovor o radu i obezbijeđena je plata, a od kandidata se, slikovito rečeno, traži samo – dobar nos.

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Angažman će trajati od pet do sedam dana tokom maja ili juna 2027. godine, a tačne datume organizatori će dogovoriti sa izabranim kandidatom. Za cijeli posao predviđena je naknada od 2.000 evra bruto, uz zakonsku naknadu za godišnji odmor. Troškove putovanja i smještaja tokom angažmana u potpunosti pokriva poslodavac. Sa izabranom osobom biće zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme sa kompanijom Visit Turku Archipelago Oy.

Šta će zapravo raditi?

Izabrani kandidat dobiće titulu zvaničnog "Nosa“ arhipelaga Turku. Njegov zadatak biće da obilazi ostrva i procjenjuje njihove karakteristične mirise.

Od morskog vazduha i mirisa borove šume do sauna i tek pečenog hljeba, kandidat će morati da opiše i analizira ono što osjeti tako da i drugim ljudima dočara taj doživljaj.

Pritom neće biti dovoljno samo mirisati. Izabrana osoba moraće sama da fotografiše i snima video-zapise, a Visit Turku Archipelago koristiće taj sadržaj na društvenim mrežama i drugim komunikacionim kanalima.

Na kraju angažmana kandidat će morati da podnese i izvještaj o svojim nalazima.

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Ne treba vam diploma, ali nos mora biti dobar

Za ovu poziciju nije potrebno obrazovanje iz oblasti parfema niti prethodno iskustvo u toj industriji. Organizatori traže osobu koja dobro opaža mirise, umije da ih ubjedljivo opiše i dovoljno je opuštena da sve to predstavi pred kamerom.

"Ne treba vam diploma škole za parfeme. Treba vam nos za dobre stvari u životu, hrabrost da ga gurnete tamo gdje drugi nisu i samopouzdanje da o tome govorite pred kamerom“, poručuju organizatori.

Kažu i da je poželjno da kandidat nije alergičan na saunu. Za prijavu je potrebno imati najmanje 18 godina, zakonsko pravo na rad u Finskoj u trenutku prijave i tokom angažmana, sopstvenu opremu za snimanje videa i fotografija, poput pametnog telefona, kao i biti dostupan tokom cijelog predviđenog perioda rada.

Neće biti klasičnog razgovora za posao

Kandidati neće prolaziti intervju. Visit Turku Archipelago izabraće "Nosa“ na osnovu prijave i video-snimka.

Prilikom izbora ocjenjivaće se koliko ubjedljivo kandidat koristi čulo mirisa i koliko živopisno opisuje ono što osjeti, kako se snalazi pred kamerom, kakvu prisutnost ima na društvenim mrežama i kakav ukupan utisak ostavi na žiri.

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Evo kako se prijaviti

Zainteresovani najprije treba da objave kratak video na Instagramu ili TikToku. U njemu moraju da se predstave kao kandidati za posao "Nosa“, da izaberu predmet po sopstvenom izboru, pomirišu ga i opišu šta su osjetili.

Organizatori žele da vide i samu tehniku mirisanja, jer i ona ulazi u ocjenjivanje. Video treba objaviti na javnom profilu, označiti @saaristo_finland i dodati oznaku #SaaristoNoseJob.

Nakon toga potrebno je popuniti prijavni obrazac i u njega dodati link ka video-snimku. Prijava se smatra potpunom samo ako sadrži i video i popunjen obrazac.

Rok za prijavu je 25. oktobar 2026. godine u 23.59 po finskom vremenu (UTC+2).

Nakon isteka roka organizatori će pregledati sve prijave. Svi kandidati trebalo bi da mejlom dobiju odgovor najkasnije do 10. novembra, bez obzira na to da li su odabrani ili ne.

Uz glavnog kandidata biće izabrano i nekoliko rezervnih osoba koje bi mogle da uskoče ukoliko prvoplasirani kandidat ne bude mogao da prihvati posao. Ime izabranog "Nosa“ biće objavljeno 17. novembra.

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Uslovi i naknada unapred su određeni i o njima nema pregovora. Svi kandidati dobijaju istu ponudu, a zakasnile i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za one koji ispunjavaju uslove, konkurs tako nudi rijetku priliku da nekoliko dana istražuju finska ostrva, svoje utiske pretvore u sadržaj za društvene mreže i za to dobiju 2.000 evra bruto.

(Dnevno.hr)