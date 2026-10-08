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Ponovo pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne

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08.10.2026 17:42

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Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне
Foto: ATV BL

Ispred dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne u Kiseljaku danas je ponovno pronađena ručna bomba.

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Kako je saopšteno iz RTVHB, bomba je pronađena nešto prije 16 časova.

Policija je na terenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

pronađena bomba

ručna bomba

RTVHB

Kiseljak

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