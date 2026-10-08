Ponovo pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne

Autor:ATV redakcija
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Ispred dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne u Kiseljaku danas je ponovno pronađena ručna bomba.
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Kako je saopšteno iz RTVHB, bomba je pronađena nešto prije 16 časova.
Policija je na terenu.
Ponovno pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne u Kiseljaku https://t.co/Zd7QuUbIe4— RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) October 8, 2026
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