Ponovo pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne

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Foto: ATV BL

Ispred dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne u Kiseljaku danas je ponovno pronađena ručna bomba.

Ostali sportovi Tragedija u ringu: Rvač bacio sudiju, on preminuo na licu mjesta Kako je saopšteno iz RTVHB, bomba je pronađena nešto prije 16 časova. Policija je na terenu. Ponovno pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne u Kiseljaku https://t.co/Zd7QuUbIe4 — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) October 8, 2026

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