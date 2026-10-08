Košarac: SNSD i Dodik jedini imaju izborni suverenitet na svim nivoima vlasti

Milorad Dodik i SNSD kao apsolutni pobjednici izbora jedini u BiH imaju izborni suverenitet na svim nivoima vlasti, rekao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

Košarac je napomenuo da su građani Srpske dali povjerenje kandidatima SNSD-a Savi Miniću i Željki Cvijanović za inokosne funkcije.

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"Sa našim koalicionim partnerima formiraćemo većinu u Narodnoj skupštini Srpske. Nemamo problem ni kada je u pitanju formiranje vlasti na zajedničkom nivou, odnosno u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i prilikom izbora delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH", naveo je Košarac.

Naglasio je i da SNSD ne odustaje od principa da legitimno izabrani predstavnici bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda treba da formiraju vlast.

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"Republika Srpska i politike predsjednika Dodika su nezaobilazan politički faktor i to ne samo u BiH", napisao je Košarac na Instagramu.