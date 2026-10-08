Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori izrečeno 7.92 miliona evra kazni

Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori je izrečeno 7,92 miliona evra novčanih kazni, saopštio je ministar bez portfelja Crne Gore Milutin Butorović.

Butorović je naveo da su tokom pojačane kontrole od 2. jula do 9. septembra zapečaćena 253 objekta i podnesena 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

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Crnogorski inspektori su obavili gotovo 15.000 kontrola, što je za oko 5.000 više nego prošle godine, a iznos novčanih kazni je dupliran, prenose crnogorski mediji.

Predsjednik Radne grupe za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone Mijomir Tapušković izjavio je da se u dijelu kontrola u oblasti turizma i ugostiteljstva veći broj odnosio na red na kupalištima.

"Kod trgovine i zaštite potrošača ostvareni su značajni rezultati u dijelu suzbijanja šverca zaštićene robe, odnosno robe sa žigom originala. Zaplijenjena je roba vrijednosti od neka dva miliona", rekao je Tapušković i dodao da je dosta kontrola urađeno i u dijelu bezbjednosti hrane.

Savjetnik predsjednika Koordinacionog tijela Andrej Vučeković je kao jednu od značajnijih akcija izdvojio pljenidbu skutera na vodi.

"Svjesni smo kakav je haos na moru što se tiče bahatih vozača skutera. Prethodnih godina nismo imali nijednu pljenidbu tih vozila, a ove godine smo više od 20", naveo je Vučeković.

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Kada je riječ o nadzoru u Kotoru, Vučeković je objasnio da su prodavci, nakon prve akcije, premjestili robu iz maloprodajnih objekata u magacine gdje su vodili turiste sa kruzera da bi je prodali.

On je dodao da se došlo do saznanja da su se u tim magacinima nalazile falsifikovane robe marke "Hugo Bos", "Luj Viton", "Najk" i "Prada".

(Srna)