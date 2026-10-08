Istorijski niske količine gasa u evropskim skladištima

Evropa ulazi u zimu sa istorijski niskim količinama gasa u skladištima, saopšteno je danas iz Evropske mreže operatera prenosnih sistema gasa (ENTSOG).

Iz ove evropske mreže su dodali da EU može da ispuni potražnju za gasom tokom zime, ali da je potreban nadzor.

"Evropa ulazi u zimu sa istorijski niskim količinama gasa u skladištima dok su cijene sve veće i nestabilnije na globalnom nivou zbog prekida dostave sa Bliskog istoka zbog sukoba. Podzemna skladišta gasa EU su 1. oktobra bila ispunjena oko 72 odsto", navodi se u saopštenju.

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Cilj evropskog bloka je da skladišta gasa budu na oko 90 odsto ispunjenosti do početka zime, ali je odobrena fleksibilnost zbog energetske krize.

Nivo ispunjenosti skladišta znatno se razlikuje širom bloka i kreće se od 85 odsto kapaciteta u Francuskoj do samo 59 odsto u Njemačkoj.

(Srna)