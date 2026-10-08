Snimljen trenutak urušavanja zgrade u Istanbulu

Autor:ATV redakcija
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Sigurnosna kamera zabilježila je dramatičan trenutak kada se sedmospratna zgrada u istanbulskom okrugu Maltepe iznenada počela urušavati.
Na snimku se vidi kako se dio objekta naglo obrušava, dok se u svega nekoliko trenutaka oko zgrade stvara veliki oblak prašine.
Urušavanje se dogodilo oko 5:40 sati po lokalnom vremenu. Na teren su odmah upućene ekipe turske Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), koje su pokrenule akciju potrage i spašavanja.
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Prema informacijama lokalnih medija, iz ruševina je spašeno najmanje deset osoba, među kojima je troje djece, dok su pronađena i dva tijela.
Zgrada je izgrađena 1987. godine i imala je prizemlje, koje je korišteno kao poslovni prostor, te šest spratova sa ukupno 12 stanova. Prema zvaničnim podacima, u objektu su bile prijavljene 33 osobe, prenosi "Radiosarajevo".
Uzrok urušavanja još nije utvrđen, a spasilačke ekipe nastavljaju pretragu ruševina.
#IGR: Seven-Storey Building Collapses in Istanbul
Security camera footage captured the collapse of a seven-storey building in Turkey's Istanbul on Thursday.
At least two people were killed, while 10 others, including three children, were rescued, according to local media reports.
Emergency teams from Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) were deployed to the site and continued rescue operations.— India Global Review (@IGR_Media) October 8, 2026
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