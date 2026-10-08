Snimljen trenutak urušavanja zgrade u Istanbulu

Sigurnosna kamera zabilježila je dramatičan trenutak kada se sedmospratna zgrada u istanbulskom okrugu Maltepe iznenada počela urušavati.

Na snimku se vidi kako se dio objekta naglo obrušava, dok se u svega nekoliko trenutaka oko zgrade stvara veliki oblak prašine.

Urušavanje se dogodilo oko 5:40 sati po lokalnom vremenu. Na teren su odmah upućene ekipe turske Agencije za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), koje su pokrenule akciju potrage i spašavanja.

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Prema informacijama lokalnih medija, iz ruševina je spašeno najmanje deset osoba, među kojima je troje djece, dok su pronađena i dva tijela.

Zgrada je izgrađena 1987. godine i imala je prizemlje, koje je korišteno kao poslovni prostor, te šest spratova sa ukupno 12 stanova. Prema zvaničnim podacima, u objektu su bile prijavljene 33 osobe, prenosi "Radiosarajevo".

Uzrok urušavanja još nije utvrđen, a spasilačke ekipe nastavljaju pretragu ruševina.