U Rijadu odjeknule detonacije

Na avionu parkiranom na aerodromu u Rijadu izbija dim nakon što je u gradu odjeknulo nekoliko detonacija.

Izvori su rekli da se vjeruje da je avion prazan.

Saudijske vlasti za sada se nisu zvanično oglasile ovim povodom.

Jemenski Huti pobunjenici, koji imaju podršku Irana, ranije su objavili da su gađali balističkom raketom međunarodni aerodrom u Rijadu.

Vojni portparol Huta upozorio je radnike u saudijskim naftnim postrojenjima da izbjegavaju mjesta koja grupa smatra metama i ponovo zaprijetio da će biti izvršeni napadi na avio-kompanije i aerodrome, prenosi Srna.