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Pucnjava u Njemačkoj: Jedna osoba reanimirana

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08.10.2026 14:42

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Полиција Њемачке
Foto: pexels/Radwan Menzer

U centru njemačkog grada Tutlingena, došlo je do pucnjave. Na terenu su jake specijalne policijske snage, koje su blokirale šire područje.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je reanimirana na licu mjesta, piše Schwäbische Zeitung .

Policija je putem WhatsApp-a savjetovala stanovnike da izbjegavaju centar grada, ali je rekla da nema opasnosti za javnost. Svjedoci i stanovnici su prijavili da su čuli pet pucnjeva. Prolaznik u ulici Helferajštrase video je kako bolničari reanimiraju osobu na zemlji.

Stigle su specijalne snage, ne zna se ko je ranjen

Još nema zvaničnih informacija o okolnostima pucnjave. Prema nezvaničnim informacijama, naoružana osoba se nalazila u samoj gradskoj kući ili u njenoj neposrednoj blizini. Zaposleni iz obližnjih kancelarija rekli su da je policija stigla sa punom zaštitnom opremom i oružjem. Još nije poznato ko je ranjen, niti ko je osoba koju su reanimirali.

„Pravi šok“

Radnica čajdžinice u ulici Helferajštrase, koja se nalazi na zadnjem ulazu u gradsku kuću, rekla je da je čula pucnje dok je mušterija izlazila iz prodavnice. „Sklonila sam se ispod pulta“, rekla je, dodajući da od tada nije izlazila. Policija je potpuno blokirala ulicu. „Bio je to pravi šok.“

Madlen K. je takođe bila u centru u tom trenutku. „Upravo sam prolazila kroz dvorište gradske kuće kada sam čula pucanj“, kaže ona. U početku je pomislila da je neko bacio petardu. „Ali odjednom je nastala panika i mnogi ljudi su počeli da vrište“, opisuje situaciju.

Ušla je u gradsku kuću jer je tamo imala zakazan sastanak. „Tek tada sam shvatila da je neko pucao. Sada se osjećam jako loše zbog svega. Mislim da ću ovo cijelu noć obrađivati“, rekla je. Smatra da je dobro što je u gradskoj kući organizovana psihološka pomoć.

Portparol grada Arno Špeht, u dogovoru sa policijom, za sada ne daje nikakve izjave, prenosi Indeks.

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Pucnjava

Njemačka

pucnjava u Njemačkoj

Policija

Tutlingen

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