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Cvijanović: Hvala Netanjahuu na ljubaznim riječima i prijateljstvu

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08.10.2026 15:13

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и премијер Израела Бењамин Нетанјаху
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu na čestitkama povodom pobjede na izborima.

"Hvala premijeru Netanijahuu na vašim ljubaznim riječima i prijateljstvu", kaže Cvijanovićeva na Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Benjamin Netanjahu

Čestitka

Izrael

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