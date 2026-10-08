Cvijanović: Hvala Netanjahuu na ljubaznim riječima i prijateljstvu

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Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu na čestitkama povodom pobjede na izborima.

"Hvala premijeru Netanijahuu na vašim ljubaznim riječima i prijateljstvu", kaže Cvijanovićeva na Iksu. Thank you Prime Minister @netanyahu for your kind words and friendship. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 8, 2026

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