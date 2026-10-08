Minić: Čuvati sjećanje na one koji su položili živote za Srpsku

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Pelagićevu da je Treća laka posavska brigada Vojske Republike Srpske imala ogromnu ulogu u probijanju "Koridora života" i da je važno njegovati kulturu sjećanja na one koji su položili život za Republiku Srpsku.

"Tri posavske brigade koje su pripadale Istočnobosanskom korpusu Vojske Republike Srpske učestvovale su sa saborcima iz drugih krajeva Srpske u probijanju `Koridora života`, koji je bio žila kucavica Republike Srpske", rekao je Minić, koji je danas prisustvovao obilježavanju 35 godina od osnivanja Treće lake posavske brigade.

On je istakao da je izuzetno bitno očuvati sjećanje na poginule borce i poštovati njihovu žrtvu.

Minić je naveo da se radi na poboljšanju statusa boraca Vojske Republike Srpske i porodica poginulih.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je Treća laka posavska brigada učestvovala u spajanju istočnog i zapadnog dijela Srpske i branila srpski narod širom Republike Srpske.

"Dok sjećanje na poginule borce bude živjelo u nama i budućim generacijama, živjeće sloboda i Republike Srpske za koju su dali živote. Njihovo stradanje ne smijemo da zaboravimo jer tako rizikujemo da nam se istorija ponovi", rekao je Ostojić.

Načelnik Pelagićeva Slavko Tešić rekao je da je Treća laka posavska brigada okupljala srpski narod u Posavini i da njeni pripadnici nisu dozvolili nove pokolje na ovim prostorima.

"Ostaje nam samo da se sjećamo 83 poginula borca sa područja opštine Pelagićevo, jer da njih nije bilo ne bismo danas imali Republiku Srpsku, institucije i ne bi mogli slobodno živjeti", naveo je Tešić.

Nakon parastosa, na spomenik poginulim borcima u Pelagićevu vijenac su u ime institucija Srpske položili Minić, Ostojić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Cvijeće su položile delegacije Boračke organizacije, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, porodice poginulih boraca i predstavnici opštinskih i vlasti susjednih gradova i opština.

Minić je obišao i Spomen-sobu Treće lake posavske brigade.

Treća laka posavska brigada, kroz koju je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 2.500 boraca, bila je jedinica u sastavu Istočnobosanskog korpusa Vojske Republike Srpske i dala je veliki doprinos u odbrani Posavine i zaštiti strateški važnog "Koridora života", prenosi Srna.