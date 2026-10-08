Minić: Srpska polako realizuje sve ono što je Sarajevo godinama kočilo

Republika Srpska polako realizuje sve ono što je političko Sarajevo godinama kočilo, izjavio je premijer Savo Minić, povodom usvajanja izmjena Pravilnika u Upravi za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, čime je riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, uključujući i Gradišku.

Minić je ukazao na štetu koju je nekadašnji član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat, nanio time što je više puta onemogućio usvajanje ovih izmjena.

"Novi granični prelaz Gradiška i most na Savi je finansirala Republika Srpska. Zar nije normalno da svi građani BiH idu preko uređenog graničnog prelaza?", rekao je Minić i dodao da je Krnjić pokazao da je dio rušilačkog sistema.

Za sve ono što je dolazilo iz političkog Sarajeva, kaže Minić, postoji samo jedan komentar, a to je da traže svaki povod da pokažu iskonsku mržnju prema Republici Srpskoj.

"Na nama je da radimo i da se ne obaziremo na to. Vidite kako je sada UIO sve završila, bez uslovljenih tačaka dnevnog reda koje su bile razlog za otvaranje graničnog prelaza Gradiška", rekao je Minić novinarima u Pelagićevu.

Minić je ocijenio da Republika Srpska ima sve jači kapacitet.

"Srpska jednim dijelom nosi i državnu zajednicu BiH u pozitivnim stvarima. Nadam se da će to biti prepoznato u smislu da nas puste da se razvijamo", dodao je Minić, a prenosi Srna.

Upravni odbor UIO BiH usvojio je juče jednoglasno izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, čime je riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza.

Ovaj pravilnik nekoliko puta nije usvojen jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koji je bio član Upravnog odbora UIO kao ekspert Vlade Federacije BiH. Krnjiću je mandat u Upravnom odboru istekao početkom septembra.i CryptCom.