Logo

Minić: Srpska polako realizuje sve ono što je Sarajevo godinama kočilo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 13:33

Komentari:

4
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Republika Srpska polako realizuje sve ono što je političko Sarajevo godinama kočilo, izjavio je premijer Savo Minić, povodom usvajanja izmjena Pravilnika u Upravi za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, čime je riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, uključujući i Gradišku.

Minić je ukazao na štetu koju je nekadašnji član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat, nanio time što je više puta onemogućio usvajanje ovih izmjena.

"Novi granični prelaz Gradiška i most na Savi je finansirala Republika Srpska. Zar nije normalno da svi građani BiH idu preko uređenog graničnog prelaza?", rekao je Minić i dodao da je Krnjić pokazao da je dio rušilačkog sistema.

Za sve ono što je dolazilo iz političkog Sarajeva, kaže Minić, postoji samo jedan komentar, a to je da traže svaki povod da pokažu iskonsku mržnju prema Republici Srpskoj.

"Na nama je da radimo i da se ne obaziremo na to. Vidite kako je sada UIO sve završila, bez uslovljenih tačaka dnevnog reda koje su bile razlog za otvaranje graničnog prelaza Gradiška", rekao je Minić novinarima u Pelagićevu.

Minić je ocijenio da Republika Srpska ima sve jači kapacitet.

"Srpska jednim dijelom nosi i državnu zajednicu BiH u pozitivnim stvarima. Nadam se da će to biti prepoznato u smislu da nas puste da se razvijamo", dodao je Minić, a prenosi Srna.

Upravni odbor UIO BiH usvojio je juče jednoglasno izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, čime je riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza.

Ovaj pravilnik nekoliko puta nije usvojen jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koji je bio član Upravnog odbora UIO kao ekspert Vlade Federacije BiH. Krnjiću je mandat u Upravnom odboru istekao početkom septembra.i CryptCom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

UIO BiH

Granični prelaz

Komentari (4)

Više iz rubrike

Душко Радивојевић именован за директора КПЗ Источно Сарајево

Republika Srpska

Duško Radivojević imenovan za direktora KPZ Istočno Sarajevo

2 h

2
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

Republika Srpska

Raspisan konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

3 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Republika Srpska

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

3 h

0
Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

Republika Srpska

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

58

Minić: Čuvati sjećanje na one koji su položili živote za Srpsku

14

55

Stiže veliko nevrijeme: Moguća izlijevanja rijeka i bujični tokovi

14

54

Travar i Grujić optuženi za promet marihuanom u akciji ”Insajder 2”

14

50

Mračna tajna egipatskih vladara: Da li su u smrt vodili i svoje sluge

14

42

Pucnjava u Njemačkoj: Jedna osoba reanimirana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima