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Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

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08.10.2026 11:29

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o produžetku realizacije Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. novembra 2026. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj.

U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/

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gorivo

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sjednica

Dizel cijena

Cijene goriva

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