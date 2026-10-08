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Robert De Niro napao bivšeg princa Endrua zbog Epsteina: "Trebao bi se izviniti"

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08.10.2026 12:12

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Џефри Епстин и бивши принц Ендру
Foto: U.S. Department of Justice / AP / Jordan Pettitt

Robert De Niro je javno kritikovao Endrua Mauntbatena-Vindzora, bivšeg britanskog princa i vojvodu od Jorka, zbog njegove povezanosti sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Pozvao ga je da odustane od pravne borbe protiv britanske policije i preuzme odgovornost za svoje nekadašnje prijateljstvo sa Epštajnom.

Osamdesettrogodišnji dobitnik Oskara govorio je o Endruu tokom događaja u Njujorku gdje su preživjeli žrtava Džefrija Epštajna i njihove pristalice zatražili objavljivanje preostalih neredigovanih dokumenata vezanih za slučaj. De Niru se na događaju pridružila glumica Rouzi O'Donel.

Принц Ендру

Scena

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Na pitanje da li misli da bi Endru trebalo da se izvini i preuzme odgovornost, De Niro je potvrdno odgovorio. „Naravno, svi umešani bi trebalo. Trebalo bi da odustane od tužbe“, rekao je glumac.

Endru osporava policijske pretrage

De Nirov odgovor dolazi u trenutku kada Endru vodi pravnu bitku zbog policijskih pretresa njegovih rezidencija. Uhapšen je u februaru zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja, kao deo istrage o navodima da je Epštajnu predao povjerljive vladine dokumente dok je bio specijalni trgovinski predstavnik Velike Britanije. Nakon hapšenja, policija je pretražila njegovo imanje u Sandringemu i njegov bivši dom, Rojal Lodž u Vindzoru.

Џефри Епстин и Сара Фергусон

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Endru sada traži od Visokog suda da preispita zakonitost naloga po kojima su izvršeni pretresi. Ročište u vezi sa njegovim zahtjevom zakazano je za četvrtak. Endru nije optužen i ranije je negirao bilo kakvu krivičnu radnju u vezi sa Epštajnom i rekao da žali zbog njihovog prijateljstva.

De Niro zahtijeva objavljivanje svih Epštajnovih dokumenata

De Niro je na događaju takođe kritikovao Ministarstvo pravde SAD što još uvijek nije učinilo sve redigovane dokumente vezane za Epštajna dostupnim javnosti. Ministarstvo pravde održava javnu Epštajnovu arhivu na svojoj veb stranici, koja je posljednji put ažurirana u septembru ove godine.

Glumac je posljednjih godina nekoliko puta javno govorio o američkoj politici, a ovog puta se pridružio zahtjevima Epštajnovih žrtava da se objavi što više dokumentacije o slučaju, prenosi Indkes.

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Tagovi :

Džefri Epstin

Robert De Niro

bivši princ Endru

Epstinove žrtve

Epstajnovi fajlovi

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