Novi napad u školi, jedna osoba ubijena, dvije povrijeđene

Jedna osoba je ubijena, a dvije povrijeđene u napadu oštrim predmetom u školi u poljskom gradu Leščiodol-Novinama, a petnaestogodišnji napadač je uhapšen, saopštila je policija.

Ubijena je žena /37/, koja je bila radnik škole, dok su povrijeđeni direktor škole, koji je savladao napadača, i domar.

Napadač je bivši učenik škole.

Svijet Napad u Poljskoj: Izbodeno šestoro đaka i nastavnika

Ministar unutrašnjih poslova Marčin Kjervinjski rekao je da je u odvojenom incidentu u Serpcu policija privela sedamnaestogodišnjaka koji je planirao napad, a kod koga su u rancu pronađena dva noža.

U školi u poljskom gradu Ostrolenka juče je povrijeđeno deset ljudi u napadu devetnaestogodišnjaka.

Policija je ubrzo nakon incidenta privela osumnjičenog, koji je sam sebe povrijedio, prenosi Srna.