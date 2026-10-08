Novi napad u školi, jedna osoba ubijena, dvije povrijeđene

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je ubijena, a dvije povrijeđene u napadu oštrim predmetom u školi u poljskom gradu Leščiodol-Novinama, a petnaestogodišnji napadač je uhapšen, saopštila je policija.
Ubijena je žena /37/, koja je bila radnik škole, dok su povrijeđeni direktor škole, koji je savladao napadača, i domar.
Napadač je bivši učenik škole.
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Napad u Poljskoj: Izbodeno šestoro đaka i nastavnika
Ministar unutrašnjih poslova Marčin Kjervinjski rekao je da je u odvojenom incidentu u Serpcu policija privela sedamnaestogodišnjaka koji je planirao napad, a kod koga su u rancu pronađena dva noža.
U školi u poljskom gradu Ostrolenka juče je povrijeđeno deset ljudi u napadu devetnaestogodišnjaka.
Policija je ubrzo nakon incidenta privela osumnjičenog, koji je sam sebe povrijedio, prenosi Srna.
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