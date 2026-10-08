Havarija ostavila područje Istočnog Sarajeva bez vode: Cisterne na terenu, u marketima nestali kanisteri

Na području Istočnog Sarajeva juče je došlo do havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, usljed čega je prekinuto vodosnabdijevanje.

"Kvar je prijavljen juče oko 13 časova, već od 13.30 ekipe Vodovoda su na terenu. Radili smo juče čitav dan, ekipe su noćas malo odmorili i na terenu su jutros opet od 7 sati", rekao je za ATV direktor ViK Istočno Sarajevo, Ljubiša Lalović.

Na mjestu gdje je izbio kvar ima nagib od 6-7%. Multidžointi koji se stavljaju na krajeve cijevi da se poveze taj kraj cijevi koji je pukao imaju prag tolerancije od nekih 8%. Tako da moramo biti hirurški precizni da bi nalegla cijev da ne bi puštala.

Druga ekipa radi na drugom kvaru, te zbog ovih preciznost kvar još nije otklonjen a nadamo se da ćemo danas to uspjeti završiti i početi u drugom dijelu dana da dopunjavamo sistem. Moramo biti izuzetno precizni kada budemo puštali vodu u sistem, jer može doći do hidroudara te napraviti još štete u nastavku rada.

Dajemo sve od sebe , ovo je prvi put da se desi ovakva vrsta kvara i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko sati uspjeti postići tu preciznost - rekao je Lalović.

U osnovnim školama danas je obustavljena nastava, opština Istočna Ilidža ne radi, a opština Istočno Novo Sarajevo radi u izmijenjenom režimu.

Iz KP ViK Istočno Sarajevo obavještavaju sve potrošače da su tri cisterne sa vodom za sanitarne potrebe na terenu, te vrše dopremanje vode za sve potrošače. Za naselja : Tešanovo brdo, Prljevo brdo, Vojkovići i Donje Mladice je u toku isporuka vode. Nije moguće najaviti vrijeme isporuke na svim lokacijama zbog nemogućnosti zadržavanja cisterne na prethodnim lokacijama.

Zamolili su građane da obrate pažnju na prolaske cisterne kroz naselja. Naredna isporuka slijedi na lokacije: Dobrinja 1, Donji Kotorac, Gornji Kotorac, Nikole Tesle, Karađorđeva, Vuka Karadžića -dio (potez od Lukavičkog raskršća do česme Toplik), Gornje Mladice, Spasovdanska, Hilandarska, Dečanska.

U markerima u Istočnom Novom Sarajevu i Istočnoj Ilidži na rafovima skoro da nema vode za kupiti, a radnici jednog marketa kažu da se najviše traže kanisteri od 5 litara ali da su od jutros svi rasprodati.