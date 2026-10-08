Na globalnom planu: Kina, protesti, nauka i priče koje su obišle svijet

U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo priče koje obilježavaju svjetsku scenu. Od odnosa velikih sila i nemira na ulicama i parlamentima, do važnih razgovora, bitnih naučnih otkrića i neobičnih događaja koji su privukli pažnju javnosti.

O Kini, geopolitici i globalnim promjenama govorićemo sa Borislavom Marićem, bivšim ambasadorom BiH u Kini. Donosimo i priču o protestima u Francuskoj, fizičkom sukobu poslanika u Jermeniji, kao i razgovor sa Idom Netanjahuom.

Tu su i dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, čija su otkrića otvorila nove mogućnosti u proučavanju mozga, ali i neobična priča iz Južne Koreje, ajkula koja je zalutala u kanal i postala prava turistička atrakcija.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.