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Na globalnom planu: Kina, protesti, nauka i priče koje su obišle svijet

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Izvor:

ATV

08.10.2026 13:45

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На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo priče koje obilježavaju svjetsku scenu. Od odnosa velikih sila i nemira na ulicama i parlamentima, do važnih razgovora, bitnih naučnih otkrića i neobičnih događaja koji su privukli pažnju javnosti.

O Kini, geopolitici i globalnim promjenama govorićemo sa Borislavom Marićem, bivšim ambasadorom BiH u Kini. Donosimo i priču o protestima u Francuskoj, fizičkom sukobu poslanika u Jermeniji, kao i razgovor sa Idom Netanjahuom.

Tu su i dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, čija su otkrića otvorila nove mogućnosti u proučavanju mozga, ali i neobična priča iz Južne Koreje, ajkula koja je zalutala u kanal i postala prava turistička atrakcija.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Na globalnom planu

Ines Đanković

Kina

Nobelova nagrada

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