Na globalnom planu: Kina, protesti, nauka i priče koje su obišle svijet

Izvor:
ATV
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U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo priče koje obilježavaju svjetsku scenu. Od odnosa velikih sila i nemira na ulicama i parlamentima, do važnih razgovora, bitnih naučnih otkrića i neobičnih događaja koji su privukli pažnju javnosti.
O Kini, geopolitici i globalnim promjenama govorićemo sa Borislavom Marićem, bivšim ambasadorom BiH u Kini. Donosimo i priču o protestima u Francuskoj, fizičkom sukobu poslanika u Jermeniji, kao i razgovor sa Idom Netanjahuom.
Tu su i dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, čija su otkrića otvorila nove mogućnosti u proučavanju mozga, ali i neobična priča iz Južne Koreje, ajkula koja je zalutala u kanal i postala prava turistička atrakcija.
„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.
Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.
„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.
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