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Bitno: Anliza Opštih izbora 2026

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Izvor:

ATV

06.10.2026 14:30
Битно: Анлиза Општих избора 2026
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o proteklim Opštim izborima.

Ko je iznenadio, a ko očekivano prošao?
Ko je najveći gubitnik izbora?
Kako će izgledati Narodna skupština Republike Srpske?

Za „Bitno” govore: Vlade Simović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, politikolozi Srđan Radanović i Dragana Vučković, kao i novinar Dejan Šajinović.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Bitno

Dejan Rauš

Izbori 2026

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