Bitno: Anliza Opštih izbora 2026

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o proteklim Opštim izborima.

Ko je iznenadio, a ko očekivano prošao?

Ko je najveći gubitnik izbora?

Kako će izgledati Narodna skupština Republike Srpske?

Za „Bitno” govore: Vlade Simović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, politikolozi Srđan Radanović i Dragana Vučković, kao i novinar Dejan Šajinović.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.