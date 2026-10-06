Bitno: Anliza Opštih izbora 2026

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o proteklim Opštim izborima.
Ko je iznenadio, a ko očekivano prošao?
Ko je najveći gubitnik izbora?
Kako će izgledati Narodna skupština Republike Srpske?
Za „Bitno” govore: Vlade Simović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, politikolozi Srđan Radanović i Dragana Vučković, kao i novinar Dejan Šajinović.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dejan Rauš.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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