Bitno: Slučaj Ronaldo

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o slučaju Ronaldo: Kad je vrijeme za odlazak?
Za „Bitno” govore fudbaleri Siniša Saničanin, Stojan Vranješ i Vladan Danilović.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Ivan Dragičević.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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