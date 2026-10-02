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Bitno: Slučaj Ronaldo

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Izvor:

ATV

02.10.2026 15:06
Битно: Случај Роналдо
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o slučaju Ronaldo: Kad je vrijeme za odlazak?

Za „Bitno” govore fudbaleri Siniša Saničanin, Stojan Vranješ i Vladan Danilović.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Ivan Dragičević.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Ivan Dragičević

Bitno

Srđan Grahovac

Stojan Vranješ

Vladan Danilović

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