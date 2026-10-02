Energo klub: Sporni projekti, velika modernizacija i pripreme za zimu u energetskom sektoru

Izvor:
ATV
„Energo klub“ i ove nedjelje odgovara na najvažnija energo pitanja.
Otkrivamo zašto se građani Bileće protive izgradnji solarne elektarne?
Istražujemo šta znači najveći projekat modernizacije na području 'Elektrokrajine'?
Saznajemo da li su u 'Elektro-Bijeljini' spremni za predstojeću zimu?
„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
„Energo klub” subota u 18 časova i 20 minuta.
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