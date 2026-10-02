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Energo klub: Sporni projekti, velika modernizacija i pripreme za zimu u energetskom sektoru

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Izvor:

ATV

02.10.2026 14:43
енерго ново
Foto: atv

„Energo klub“ i ove nedjelje odgovara na najvažnija energo pitanja.

Otkrivamo zašto se građani Bileće protive izgradnji solarne elektarne?

Istražujemo šta znači najveći projekat modernizacije na području 'Elektrokrajine'?

Saznajemo da li su u 'Elektro-Bijeljini' spremni za predstojeću zimu?

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub” subota u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

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