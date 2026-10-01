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U drugom planu: Zora Vidović

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Izvor:

ATV

01.10.2026 15:46
У другом плану: Зора Видовић

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Zoru Vidović, ministra finansija u Vladi Republike Srpske.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” večeras u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U drugom planu

Zora Vidović

Milica Nogo

Dejan Rauš

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