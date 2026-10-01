U drugom planu: Zora Vidović

Izvor:
ATV
U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Zoru Vidović, ministra finansija u Vladi Republike Srpske.
Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.
Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.
„U drugom planu” večeras u 20 časova i 10 minuta.
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