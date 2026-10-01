Radnik organizacije "Ljekari bez granica" zaražen ebolom

Osoba koja radi za humanitarnu organizaciju "Ljekari bez granica" u Demokratskoj Republici Kongo zarazila se ebolom i u toku su pripreme za njenu evakuaciju, saopštila je organizacija sa sjedištem u Ženevi.

U saopštenju se navodi da će radnik biti prebačen avionom u bolnicu u Holandiji uz stroge mjere bezbjednosti.

"Ljekari bez granica" nisu željeli da kažu da li je osoba muškarac ili žena, pripadnik lokalnog stanovništva ili stranac, pozivajući se na medicinsku povjerljivost.

"Svi profesionalci su obučeni i opremljeni najboljim zaštitnim materijalima, ali rizik i dalje postoji", dodaje se u saopštenju koje prenosi agencija DPA.

Kongo prolazi kroz do sada najveću epidemiju ove smrtonosne bolesti, a prijavljeno je oko 8.000 slučajeva, dok je 4.000 osoba umrlo.

Stručnjaci smatraju da je stvarni broj neprijavljenih slučajeva znatno veći.

U regiji razorenoj sukobima, u kojoj žive stotine hiljada raseljenih lica, humanitarnim radnicima je teško da sprovode neophodne mjere, prenosi Srna.