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Od virusa Zapadnog Nila preminule još četiri osobe: Epidemija dostiže vrhunac

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01.10.2026 14:12

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Foto: Tanjug/AP/Rick Bowmer

U Holandiji su još četiri osobe preminule od virusa Zapadnog Nila posljednjih sedmica, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od te bolesti od početka ove godine povećan na devet, saopštio je danas holandski Institut za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je epidemija vjerovatno dostigla vrhunac, s obzirom na to da je broj novih infekcija opao posljednjih sedmica, prenio je "NL tajms".

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Prvi slučaj infekcije virusom Zapadnog Nila u Holandiji nakon šest godina zabilježen je u avgustu, a ukupan broj zaraženih u toj zemlji od tada je povećan na 56.

Virus Zapadnog Nila se na ljude uglavnom prenosi ujedom komaraca i može da izazove tešku bolest kod otprilike jedne od 150 zaraženih osoba, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

SZO ističe da se virus Zapadnog Nila intenzivnije širio u Evropi ove godine zbog rekordnih toplotnih talasa.

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Broj slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila takođe je u porastu u Grčkoj i Italiji.

(Tanjug)

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