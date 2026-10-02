Izbori 2026: Specijalna emisija o opštim izborima u BiH

Izvor:
ATV
Specijalnu emisiju posvećenu opštim izborima u BiH, "Izbori 2026", pratite u našem programu u nedjelju od 15 časova.
Donosimo stavove, mišljenja i analize politikologa i analitičara o izbornoj trci, programima partija i kandidata.
Informacije iz minuta u minut iz izbornih štabova - izlaznost, rezultati, te predviđanja političke situacije nakon konačnih rezultata.
Slušamo glas naroda iz svih krajeva Srpske.
Emisiju možete pratiti i uživo na www.atvbl.rs
Specijalnu emisiju "Izbori 2026" vode i uređuju Dragana Božić i Dejan Rauš.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
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