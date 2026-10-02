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Izbori 2026: Specijalna emisija o opštim izborima u BiH

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Izvor:

ATV

02.10.2026 09:59
Избори 2026: Специјална емисија о општим изборима у БиХ

Specijalnu emisiju posvećenu opštim izborima u BiH, "Izbori 2026", pratite u našem programu u nedjelju od 15 časova.

Donosimo stavove, mišljenja i analize politikologa i analitičara o izbornoj trci, programima partija i kandidata.

Informacije iz minuta u minut iz izbornih štabova - izlaznost, rezultati, te predviđanja političke situacije nakon konačnih rezultata.

Slušamo glas naroda iz svih krajeva Srpske.

Emisiju možete pratiti i uživo na www.atvbl.rs

Specijalnu emisiju "Izbori 2026" vode i uređuju Dragana Božić i Dejan Rauš.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Izbori 2026

Dragana Božić

Dejan Rauš

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