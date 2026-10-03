Htio skočiti s mosta, a onda ga je policija izrešetala nakon što je odustao od samoubistva

Sedamnaestogodišnji Oskar Granados Kolindres smrtno je pogođen nakon što su policajci u sjevernom dijelu američke savezne države Njujork otvorili vatru na njega, a trenutak pucnjave zabilježile su kamere na policijskim uniformama.

Incident se dogodio u Vapingers Folsu, nakon što je policija primila dojavu o osobi koja se nalazila na mostu i prijetila da će sebi oduzeti život, saopštila je Kancelarija državnog tužioca savezne države Njujork.

Po dolasku policije, Kolindres je stajao na ivici nadvožnjaka i u ruci držao nož.

Razgovor trajao 50 minuta

Policajci su sa tinejdžerom razgovarali oko 50 minuta, a objavljeni snimak sa kamere na uniformi prikazuje posljednjih pet minuta tog razgovora, koji je vođen na španskom jeziku.

17-Year-Old Shot by Officers After 50-Minute Standoff on NY Bridge



WAPPINGERS FALLS, N.Y. — On June 27, 2026, in the early morning hours, officers from the New York State Police, Dutchess County Sheriff’s Office, and Village of Wappingers Falls Police Department responded to a… pic.twitter.com/B7pcgV9sjQ — Police Incidents (@PoliceIncident) October 1, 2026

Na snimku se vidi najmanje pet policajaca na sredini ceste, preko puta mladića, dok se još nekoliko policajaca nalazi dalje niz ulicu. Jedan od njih stajao je svega nekoliko koraka od Kolindresa.

Dok je tinejdžer sjedio na mostu, policajac ga je ispitivao o porodici i sestrama i pokušavao da ga nagovori da preispita svoju odluku.

U posljednjim minutama razgovora policajac ga je zamolio da sklopi nož koji je držao u ruci.

„Gledaj, oni se neće pomjeriti dok im ja ne kažem da mogu da se pomjere“, rekao je policajac na španskom, pokazujući prema ostalim policajcima u blizini.

Policajci otvorili vatru

Nedugo zatim Kolindres je sišao sa mosta i potrčao prema policajcu sa kojim je prethodno razgovarao.

Policajci su tada otvorili vatru. Na snimku se vidi kako meci pogađaju tinejdžera, nakon čega on pada na zemlju.

Može se čuti najmanje deset pucnjeva.

Audiozapis sa kamere policajca koji se nalazio nešto dalje uklonjen je, ali se na videosnimku vidi da je i on pucao sa položaja niz cestu, udaljenog od Kolindresa i ostalih policajaca.

Porodica traži odgovore

Advokati Vins Sajks, Rendolf Meklaflin i Debra S. Koen, koji zastupaju porodicu Kolindres, saopštili su da objavljeni snimak predstavlja važan korak ka transparentnosti, ali da ne daje potpunu sliku događaja.

„Objavljivanje snimka je važan korak ka transparentnosti, ali ne pruža potpun prikaz niti odgovor na centralno pitanje porodice: Zašto se susret koji je trebalo da spasi Oskarov život završio tako što su ga policajci upucali?“, naveli su advokati.

Prema njihovim riječima, Oskarova majka vjeruje da bi njen sin bio živ da su na mjesto događaja upućeni obučeni stručnjaci za krizne intervencije umjesto policije.

Sanjao o profesionalnom fudbalu

U nekrologu objavljenom nakon smrti tinejdžera navedeno je da je Kolindres pohađao osnovne škole Majers Korners i Šif Roud, kao i srednju školu Roj C. Kečam.

Volio je fudbal, a interesovali su ga i klasični automobili i automobilski hobiji.

Želio je da postane profesionalni fudbaler, da se pridruži američkoj vojsci i putuje svijetom.