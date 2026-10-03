Logo

Rusi vježbali sa Kinezima, pa stiglo nuklearno upozorenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
03.10.2026 16:52

Komentari:

0
Руси вјежбали са Кинезима, па стигло нуклеарно упозорење
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool/Sputnik/Alexander Kazakov

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je prisustvovao vojnoj vežbi u planinama Urala, u kojoj učestvuju vojnici iz Kine i nekoliko drugih zemalja.

Putin je posjetio vojni poligon u Čeljabinskoj oblasti kako bi posmatrao završnu fazu vježbe "Centar-2026". Vježba je održana zajedno sa vježbom "Interakcija-2026", koju sprovode članice Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB), bezbjednosnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država kojim dominira Moskva.

Putin je rekao da u vježbi "Centar-2026" učestvuje 47.000 vojnika koji uvježbavaju odbijanje napada na 11 poligona i na Kaspijskom moru. Vežba je počela u ponedjeljak i traje do danas.

Putin upozorio da neće oklijevati da upotrebi nuklearno oružje za odbranu Kalinjingrada

"Oko 6.000 vojnika iz Rusije i drugih zemalja učestvovalo je u završnoj fazi na poligonu Čebarkuljski", rekao je Putin.

Dodao je da su kao posmatrači učestvovale delegacije iz 55 zemalja.

Prema izvještajima ruskih medija, u vježbi učestvuju vojne jedinice iz Bjelorusije, Kirgistana i Tadžikistana, kao i vojnici iz Kine, Mongolije i Pakistana.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Kina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил улетио у групу навијача, повријеђено 10 особа

Svijet

Automobil uletio u grupu navijača, povrijeđeno 10 osoba

8 h

0
Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара

Svijet

Mediji: Rusija i SAD razgovaraju o naftnom ugovoru vrijednom više milijardi dolara

8 h

0
Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

Svijet

Potvrđene crne slutnje: Avion na letu za Boston srušio se u Atlantski okean

8 h

0
Поглед из ваздуха на поплављено подручје у близини града Јерапетра на острву Крит, у јужној Грчкој, у суботу, 3. октобра 2026. године, док неповољне временске прилике изазивају поплаве, оштећења на путевима и озбиљне поремећаје широм острва.

Svijet

Jake oluje na Kritu primorale stanovništvo na evakuaciju, osam radnika zarobljeno

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima