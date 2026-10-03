Rusi vježbali sa Kinezima, pa stiglo nuklearno upozorenje

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je prisustvovao vojnoj vežbi u planinama Urala, u kojoj učestvuju vojnici iz Kine i nekoliko drugih zemalja.

Putin je posjetio vojni poligon u Čeljabinskoj oblasti kako bi posmatrao završnu fazu vježbe "Centar-2026". Vježba je održana zajedno sa vježbom "Interakcija-2026", koju sprovode članice Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB), bezbjednosnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država kojim dominira Moskva.

Putin je rekao da u vježbi "Centar-2026" učestvuje 47.000 vojnika koji uvježbavaju odbijanje napada na 11 poligona i na Kaspijskom moru. Vežba je počela u ponedjeljak i traje do danas.

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"Oko 6.000 vojnika iz Rusije i drugih zemalja učestvovalo je u završnoj fazi na poligonu Čebarkuljski", rekao je Putin.

Dodao je da su kao posmatrači učestvovale delegacije iz 55 zemalja.

Prema izvještajima ruskih medija, u vježbi učestvuju vojne jedinice iz Bjelorusije, Kirgistana i Tadžikistana, kao i vojnici iz Kine, Mongolije i Pakistana.