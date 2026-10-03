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Žena osuđena na smrt u Tenesiju odbila posljednji obrok "Dajte ga beskućnicima"

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03.10.2026 18:46

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Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.
Foto: Tanjug/TDOC via AP

Osuđenica na smrt Krista Pajk preživjela je neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, nakon čega je guverner Bil Li zaustavio jedino preostalo pogubljenje zakazano za ovu godinu i naložio nezavisnu istragu.

Postupak izvršenja smrtne kazne nije tekao prema planu. Pajk je primila dvije smrtonosne injekcije, nakon čega se požalila na bol u ruci, izgubila svijest i počela da hrče.

Криста Пајк

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Odmah je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje se, prema riječima njenih advokata, i dalje nalazi bez svijesti i priključena je na respirator.

Guverner naložio istragu

Guverner Tenesija Bil Li, koji je ranije odbio žalbu Pajk da kazna ne bude izvršena, nakon incidenta je obustavio jedino preostalo pogubljenje planirano za ovu godinu.

Istovremeno je naložio nezavisnu istragu kako bi bilo utvrđeno šta je tačno pošlo po zlu tokom procedure.

Криста Пајк

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Prema navodima ljekara koji ju je pregledao, preživljavanje Kriste Pajk moglo bi da bude posljedica rijetkog poremećaja krvi.

Doktor Džoel Zivot rekao je da Pajk boluje od trombocitoze.

On je objasnio da su zbog tog oboljenja njeni trombociti mogli da stvore ugrušak, koji je potom spriječio širenje pentobarbitala, lijeka korišćenog prilikom pogubljenja, kroz organizam i na taj način spriječio smrt.

Odbila posljednji obrok

Prije pokušaja pogubljenja Pajk je odbila posljednji obrok.

Umjesto toga, zatražila je da 20 dolara predviđenih za njen obrok bude iskorišćeno za kupovinu hrane za beskućnike, objavio je „Njujork tajms“ (The New York Times).

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Tagovi :

Krista Pajk

Smrtna kazna

obrok

Beskućnici

Tenesi

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