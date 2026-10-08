Bitno: Saobraćajni kolaps u Banjaluci

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o saobraćajnom hapsu koju je blokirao Banjaluku.

Kružni tokovi se grade, ali saobraćaj ne napreduje. Ulaže se u skulpture, ali infrastruktura, izgleda, može da sačeka. Pa ovih dana, u Banjaluci, i put od tačke A do tačke B postaje test strpljenja. Kolone su sve duže, obustave sve brojnije, a građanimamolba za još malo strpljenja. Koliko još malo, pitanje je na koje bismo htjeli da saznamo odogovr? I ima li, osim strpljenja, i neko rješenje?

Za „Bitno” govore: Dragan Lukač, šef kluba odbornika SNSD-a u Skupština grada Banjaluka, prof. dr Danislav Drašković, dekan Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron i Miroslav Jaćimović, saobraćajni stručnjak.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.