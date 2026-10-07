VIDEO - Ogromna havarija na vodovodnoj mreži, veliki dio grada bez vode

Autor:ATV redakcija
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Na području grada Istočno Sarajevo prekinuto je vodosnabdijevanje usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, saopštilo je preduzeće "Vodovod i kanalizacija".
Iz tog komunalnog preduzeća istakli su da su dežurne ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju havarije, koja se desila na adresi Vuka Karadžića 234, kako bi radovi bili završeni u najkraćem mogućem roku.
"Nakon okončanja radova na cjevovodu, uslijediće period postepenog punjenja distributivne mreže i stabilizacije pritiska u sistemu", dodaje se u saopštenju.
Zbog toga voda neće poteći u svim dijelovima grada istovremeno, već se potpuna normalizacija vodosnabdijevanja očekuje sukcesivno po zonama.
KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja ove vanredne situacije.
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