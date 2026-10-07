Logo

VIDEO - Ogromna havarija na vodovodnoj mreži, veliki dio grada bez vode

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 16:23

Komentari:

0
Хаварија на водоводу у Источном Сарајеву
Foto: Screenshot

Na području grada Istočno Sarajevo prekinuto je vodosnabdijevanje usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, saopštilo je preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Iz tog komunalnog preduzeća istakli su da su dežurne ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju havarije, koja se desila na adresi Vuka Karadžića 234, kako bi radovi bili završeni u najkraćem mogućem roku.

"Nakon okončanja radova na cjevovodu, uslijediće period postepenog punjenja distributivne mreže i stabilizacije pritiska u sistemu", dodaje se u saopštenju.

Zbog toga voda neće poteći u svim dijelovima grada istovremeno, već se potpuna normalizacija vodosnabdijevanja očekuje sukcesivno po zonama.

KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja ove vanredne situacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Voda

Istočno Sarajevo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасци гасе пожар на подручју Ластве.

Gradovi i opštine

Požar na području Lastve, vatrogasci na terenu

1 d

0
Горње Гранчарево је насељено мјесто у саставу Града Требиња, у Републици Српској, Босна и Херцеговина

Gradovi i opštine

Požar u Lastvi, vatrogasci na terenu

1 d

0
Милан Вукадиновић

Gradovi i opštine

Vukadinović: Istorijska pobjeda SNSD-a u Foči

2 d

0
Славина-чесма-вода

Gradovi i opštine

Pale: U narednim danima redukcije vode

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

49

Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

19

46

Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

19

43

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

19

34

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

19

26

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima