VIDEO - Ogromna havarija na vodovodnoj mreži, veliki dio grada bez vode

Na području grada Istočno Sarajevo prekinuto je vodosnabdijevanje usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, saopštilo je preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Iz tog komunalnog preduzeća istakli su da su dežurne ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju havarije, koja se desila na adresi Vuka Karadžića 234, kako bi radovi bili završeni u najkraćem mogućem roku.

"Nakon okončanja radova na cjevovodu, uslijediće period postepenog punjenja distributivne mreže i stabilizacije pritiska u sistemu", dodaje se u saopštenju.

Zbog toga voda neće poteći u svim dijelovima grada istovremeno, već se potpuna normalizacija vodosnabdijevanja očekuje sukcesivno po zonama.

KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja ove vanredne situacije.