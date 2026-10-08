Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

Na sjednici gradskog vijeća u američkoj državi Ajovi izbio je incident nakon što je jedan stanovnik započeo skup satanističkom molitvom, prenose danas američki mediji.

Prije početka sjednice Gradskog vijeća Otumve, bivši član vijeća Met Dalbi otvorio je skup prizivanjem "mračnog oca", a zatim je završio riječima: "Slava Satani", prenio je Foks njuz.

Nakon što su članovi vijeća izgovorili zakletvu vjernosti i obavili prozivku, pastor centra "Nju lajf", Rik Bik, prekinuo je sjednicu zahtevajući reakciju na Dalbijevo prizivanje.

"Hajde da poništimo ovu kletvu bačenu na naš grad. Taj završetak sa 'Slava Satani' ili 'Slava mračnom bogu', to ovde nije dobrodošlo", insistirao je Bik.

Iako je članica Gradskog vijeća Kara Galovej rekla Biku da svoje komentare sačuva za dio sjednice predviđen za javno obraćanje, on je zahtijevao hitnu reakciju.

Kao odgovor na to, gradonačelnik Otumve Bendžamin Fut zatražio je 30 sekundi tišine radi molitve ili razmišljanja i odbacio nastojanja Galovejeve da se nastavi sa dnevnim redom sjednice.

Fut je istakao da molitva izrečena na početku sastanka ne odražava vjeru niti vrijednosti porodica kojima je taj grad dom.

U privatnoj poruci, kako prenose lokalni mediji, Dalbi, koji je član organizacije "Satanski hram Ajove" izjavio je da tu molitvu hram često koristi, ali da ona "nema nikakve veze sa vjerovanjem u satansko božanstvo", prenosi Tanjug.