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Dijete živo izvučeno iz ruševina nakon urušavanja zgrade u Istanbulu

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08.10.2026 10:53

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Најмање пет особа, међу којима је двоје дјеце, живо је извучено из рушевина након што су се у седмоспратници у истанбулском дистрикту Малтепе урушила три спрата.
Foto: Anadolu/Alperen Baran Metecan

Najmanje pet osoba, među kojima je dvoje djece, živo je izvučeno iz ruševina nakon što su se u sedmospratnici u istanbulskom distriktu Maltepe urušila tri sprata.

Do urušavanja je došlo oko 5.40 časova u naselju Cevizli, a uzrok nesreće za sada nije poznat.

Nakon dojave o incidentu, na mjesto događaja upućene su ekipe vatrogasaca, AFAD-a, UMKE-a, policije i zdravstvenih službi. Evakuisane su osobe koje su se nalazile na višim spratovima, dok je u ruševinama pokrenuta opsežna akcija potrage i spasavanja.

Spasioci su, uz pomoć pasa tragača, iz ruševina izvukli pet osoba, među kojima je dvoje djece. Oni su predati medicinskim ekipama i prevezeni u obližnje bolnice.

Prema riječima guvernera Istanbula Davuta Gula, niko od do sada spasenih nije životno ugrožen.

On je naveo da je zgrada izgrađena 1987. godine i da ima prizemlje i šest spratova, pri čemu se u prizemlju nalazi poslovni prostor, a na preostalih šest spratova stanovi.

Gul je rekao da su dvije osobe koje žive u četiri stana bile van Istanbula, dok je od preostalih 12 osoba pet spaseno, sa četiri je uspostavljen kontakt, a potraga za još tri osobe se nastavlja.

„Ono što treba učiniti jeste da što je moguće brže i na siguran način provedemo akciju potrage i spasavanja, zbrinemo naše sugrađane koje smo evakuisali i obezbijedimo liječenje povrijeđenih“, rekao je Gul.

Tokom akcije jednom vatrogascu je pozlilo i izgubio je svijest, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Prilazi ulici u kojoj se nalazi oštećena zgrada preventivno su zatvoreni za saobraćaj, dok je šire područje obezbijeđeno sigurnosnom trakom kako bi spasioci mogli nesmetano da rade.

Zbog opasnosti od daljeg urušavanja preostalih dijelova objekta, spasilačke ekipe u zgradu ulaze kontrolisano. Na mjesto događaja upućen je i veći broj građevinskih mašina iz okolnih opština kako bi pomogle u akciji.

Potraga za eventualno zarobljenim osobama i dalje traje, prenosi Avaz

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Tagovi :

Istanbul

srušila se zgrada

povrijeđeno dijete

spasavanje

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