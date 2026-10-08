Dodik sa djecom u Banjaluci: Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da su djeca razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila i zbog kojih su izdržani pritisci, suđenja i prijetnje.
Dodik je na "Iksu" objavio video u šetnji Banjalukom među djecom sa maskama u bojama jeseni.
"Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale. Pognuo se, pružio ruku i pozdravio ih - jer ta ručica i taj osmijeh su razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila", istakao je Dodik.
Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale.
U šetnji Banjalukom, među djecom obučenom u boje jeseni.
Pognuo se, pružio ruku i pozdravio ih - jer ta ručica i taj osmijeh su razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila.
Za njih je sve ovo rađeno. Za njih smo izdržali pritiske, suđenja i prijetnje. I za njih ćemo izdržati svaki novi. Za njih pobjeđujemo!— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 8, 2026
On je napomenuo da je za djecu sve u Republici Srpskoj i rađeno.
"Za njih smo izdržali pritiske, suđenja i prijetnje. I za njih ćemo izdržati svaki novi. Za njih pobjeđujemo! Njihova čestitka, iskrena, dječija, znači mi više od svega", poručio je Dodik.
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