Dodik sa djecom u Banjaluci: Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da su djeca razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila i zbog kojih su izdržani pritisci, suđenja i prijetnje.

Dodik je na "Iksu" objavio video u šetnji Banjalukom među djecom sa maskama u bojama jeseni.

"Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale. Pognuo se, pružio ruku i pozdravio ih - jer ta ručica i taj osmijeh su razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila", istakao je Dodik.

Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale. U šetnji Banjalukom, među djecom obučenom u boje jeseni. Pognuo se, pružio ruku i pozdravio ih - jer ta ručica i taj osmijeh su razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila. Za njih je sve ovo rađeno. Za njih smo izdržali pritiske, suđenja i prijetnje. I za njih ćemo izdržati svaki novi. Za njih pobjeđujemo! — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 8, 2026

On je napomenuo da je za djecu sve u Republici Srpskoj i rađeno.

"Za njih smo izdržali pritiske, suđenja i prijetnje. I za njih ćemo izdržati svaki novi. Za njih pobjeđujemo! Njihova čestitka, iskrena, dječija, znači mi više od svega", poručio je Dodik.