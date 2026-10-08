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Dodik sa djecom u Banjaluci: Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale

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08.10.2026 11:45

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да су дјеца разлог због којег је Република Српска побиједила и због којих су издржани притисци, суђења и пријетње.
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da su djeca razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila i zbog kojih su izdržani pritisci, suđenja i prijetnje.

Dodik je na "Iksu" objavio video u šetnji Banjalukom među djecom sa maskama u bojama jeseni.

"Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale. Pognuo se, pružio ruku i pozdravio ih - jer ta ručica i taj osmijeh su razlog zbog kojeg je Republika Srpska pobijedila", istakao je Dodik.

On je napomenuo da je za djecu sve u Republici Srpskoj i rađeno.

"Za njih smo izdržali pritiske, suđenja i prijetnje. I za njih ćemo izdržati svaki novi. Za njih pobjeđujemo! Njihova čestitka, iskrena, dječija, znači mi više od svega", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Banja Luka

Djeca

šetnja

SNSD

Republika Srpska

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