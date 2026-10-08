Izmjene saobraćaja u Banjaluci: Ovaj izlaz potpuno obustavljen

Zbog radova na više lokacija u Banjaluci, na snazi su izmjene režima odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na magistralnom putu M1-108, na dionici Banja Luka 4 – Banja Luka 5, u toku je izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju sa Ulicom Bulevar vojvode Živojina Mišića.

Na dijelu magistralnog puta saobraćaj se odvija dvosmjerno jednom stranom kolovoza, dok je izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. Planirano je da radovi traju do 31. oktobra.

Izmjenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu M-I 101, na dionici Banjaluka 1 – Banjaluka 2, zbog radova na sanaciji pješačke pasarele.

Takođe, zbog uređenja kružne raskrsnice na magistralnom putu M-I 108, na dionicama 13, 14 i 15, te u ulicama Bulevar srpske vojske i Knjaza Miloša, Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljić, došlo je do izmjene režima saobraćaja.

Ova izmjena na snazi je u periodu od 90 dana, počevši od 17. avgusta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da imaju strpljenja tokom trajanja radova.