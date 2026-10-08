Za naučnoistraživačke projekte 1,5 miliona KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske izdvojilo je 1,5 miliona KM za sufinansiranje najmanje 60 naučnoistraživačkih projekata iz šest naučnih oblasti, a konkurs je otvoren do 23. oktobra, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Za projekte iz oblasti inženjerstva i tehnologije, te medicinskih i zdravstvenih nauka predviđeno je po 300.000 KM, za prirodne i poljoprivredne nauke po 250.000 KM, dok je za društvene i humanističke nauke predviđeno po 200.000 KM.

Najviše se po projektu može dobiti 30.000 KM u oblastima inženjerstva i tehnologije, te medicinskih i zdravstvenih nauka, 25.000 KM u prirodnim i poljoprivrednim naukama, a 20.000 KM u društvenim i humanističkim naukama.

Pored ovog konkursa, Ministarstvo je u proteklom periodu raspisalo još nekoliko konkursa iz oblasti nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, ukupne vrijednosti 1.170.990 KM.

U oblasti tehnologije, za projekte razvoja tehnologije, nabavku opreme i učešće na stručnim skupovima predviđeno je 50.000 KM, a konkurs je bio otvoren do 1. oktobra.

Za podršku inovatorstvu izdvojeno je 65.000 KM, od čega je 50.000 KM namijenjeno Savezu inovatora Republike Srpske, udruženjima inovatora i drugim organizacijama, a 15.000 KM pojedinačnom radu inovatora ili grupa inovatora. Konkurs je otvoren do 1. novembra.

Za zajedničke projekte naučnoistraživačke zajednice i privrede "Sinergija" izdvojeno je 300.000 KM, a konkurs je otvoren do 12. oktobra.

Predviđeno je sufinansiranje najviše 10 projekata, a pravo prijave imaju konzorcijumi koje čine najmanje jedna naučnoistraživačka organizacija ili visokoškolska ustanova i jedno privredno društvo.

U oblasti nauke, za međunarodnu naučnoistraživačku saradnju bilo je izdvojeno 85.990 KM, od čega je sufinansirano 37 odlazaka istraživača na naučne skupove u inostranstvu, pet dolazaka stranih naučnika, kao i učešće domaćih institucija u programima Evropska saradnja u oblasti nauke i tehnologije /COST/ i Horizont.

Za sufinansiranje objavljivanja naučnih publikacija izdvojeno je 150.000 KM, a sredstva su namijenjena za naučne monografije, naučne časopise i zbornike sa naučnih skupova, a konkurs je bio otvoren do 30. septembra.

Za održavanje naučnih skupova u Republici Srpskoj predviđeno je 130.000 KM, dok je za sufinansiranje 20 studenata trećeg ciklusa pri izradi doktorskih disertacija izdvojeno 50.000 KM, odnosno po 2.500 KM jednokratne pomoći.

Konkurs za doktorande otvoren je do 15. oktobra.

U oblasti visokog obrazovanja, za programe i projekte studentskih organizacija izdvojeno je 340.000 KM, a konkurs je otvoren do 10. oktobra.

Sredstva su namijenjena za međunarodnu saradnju studenata, stručne programe, tribine i predavanja, naučno-stručne radove, sportske i kulturne aktivnosti, studentske medije i druge projekte koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja.