Zahvaljujući sredstvima Vlade, školi u Srpskoj pouzdan sistem grijanja

U Osnovnoj školi "Srbija" u Crkvini kod Šamca, koju pohađa 144 učenika, završena je ugradnja toplotne pumpe zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske.

Direktor škole Radenka Mirosavljević rekla je Srni da je ugradnjom toplotne pumpe napravljen značajan korak ka obezbjeđivanju potpuno funkcionalnog i pouzdanog sistema grijanja u školskim prostorijama.

"Realizacija ove aktivnosti omogućena je zahvaljujući dodatno odobrenim sredstvima Vlade Republike Srpske u iznosu od 7.000 KM, koja su usmjerena na sanaciju i unapređenje sistema grijanja u našoj školi", kaže Mirosavljevićeva.

Ona je dodala da će u narednom periodu biti završeni i preostali sitni radovi, koji se odnose na čišćenje kalorifera, nakon čega se očekuje da sistem grijanja bude u potpunosti osposobljen i funkcionalan.

Mirosavljevićeva je zahvalila Vladi Srpske na odobrenoj podršci zahvaljujući kojoj predstojeću sezonu u školi dočekuju sa unaprijeđenim sistemom grijanja i uslovima za ugodniji i sigurniji boravak.