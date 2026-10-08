Huti ponovo gađali aerodrom u Rijadu

Autor:ATV redakcija
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Jemenska pobunjenička grupa Huti, povezana sa Iranom, saopštila je da je napala balističkom raketom međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.
Saopštenje je objavljeno nekoliko sati nakon što je Saudijska Arabija saopštila da je u napadu sredinom sedmice na ovom aerodromu poginula jedna osoba.
Za sada nema potvrde iz Saudijske Arabije o najnovijoj tvrdnji Huta da su ponovo gađali aerodrom.
Koalicija koju predvodi saudijska kraljevina prethodno je, kao odgovor nakon prvog udara na aerodrom, uništila 82 vojne mete Huta u jemenskim provincijama Sada, Marib, El Džauf i El Hudajda, rekao je portparol koalicije Turki el Maliki.
Među metama su bila mjesta za lansiranje raketa, komandni centri i skladišta raketa i oružja.
El Maliki nije objavio bilo kakve detalje o žrtvama ili šteti, prenosi Srna.
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