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Huti ponovo gađali aerodrom u Rijadu

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08.10.2026 09:14

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Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Jemenska pobunjenička grupa Huti, povezana sa Iranom, saopštila je da je napala balističkom raketom međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Saopštenje je objavljeno nekoliko sati nakon što je Saudijska Arabija saopštila da je u napadu sredinom sedmice na ovom aerodromu poginula jedna osoba.

Za sada nema potvrde iz Saudijske Arabije o najnovijoj tvrdnji Huta da su ponovo gađali aerodrom.

Koalicija koju predvodi saudijska kraljevina prethodno je, kao odgovor nakon prvog udara na aerodrom, uništila 82 vojne mete Huta u jemenskim provincijama Sada, Marib, El Džauf i El Hudajda, rekao je portparol koalicije Turki el Maliki.

Među metama su bila mjesta za lansiranje raketa, komandni centri i skladišta raketa i oružja.

El Maliki nije objavio bilo kakve detalje o žrtvama ili šteti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Huti

raketa

Aerodrom

Napad

Iran

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