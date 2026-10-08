"SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 30 godina, a neko priča o padu"

Foto: ATV

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović istakao je da u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 20 godina, neko priča o nekom padu.

"Kada smo kod njega, isti taj SNSD je prije šest godina ima oko 25.000 glasova u Banjaluci, a danas, kada SNSD nema svog gradonačelnika, ima 30 odsto više glasova nego tada. Pametnom dosta", naveo je Milunović na društvenoj mreži "Iks". Neki u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u zadnjih 20 godina (39/40%), priča o nekom padu 😂 Kada smo kod njega, isti taj SNSD je imao prije 6 godina cca 25k glasova u BL, a danas (kada SNSD nema svog gradonačelnika) ima 30% više glasova nego tada. 🎯 Pametnom dosta ahahaha — Darko Milunović (@DarkoMilunovic) October 7, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.