"SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 30 godina, a neko priča o padu"

Autor:ATV redakcija
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Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović istakao je da u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 20 godina, neko priča o nekom padu.
"Kada smo kod njega, isti taj SNSD je prije šest godina ima oko 25.000 glasova u Banjaluci, a danas, kada SNSD nema svog gradonačelnika, ima 30 odsto više glasova nego tada. Pametnom dosta", naveo je Milunović na društvenoj mreži "Iks".
Neki u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u zadnjih 20 godina (39/40%), priča o nekom padu 😂
Kada smo kod njega, isti taj SNSD je imao prije 6 godina cca 25k glasova u BL, a danas (kada SNSD nema svog gradonačelnika) ima 30% više glasova nego tada. 🎯
Pametnom dosta ahahaha— Darko Milunović (@DarkoMilunovic) October 7, 2026
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