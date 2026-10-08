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"SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 30 godina, a neko priča o padu"

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08.10.2026 10:01

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Дарко Милуновић
Foto: ATV

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović istakao je da u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u posljednjih 20 godina, neko priča o nekom padu.

"Kada smo kod njega, isti taj SNSD je prije šest godina ima oko 25.000 glasova u Banjaluci, a danas, kada SNSD nema svog gradonačelnika, ima 30 odsto više glasova nego tada. Pametnom dosta", naveo je Milunović na društvenoj mreži "Iks".

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Darko Milunović

Metriks konsalting

statistika

SNSD

Izbori 2026

glasanje

Republički zavod za statistiku

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