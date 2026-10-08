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U zoološkom vrtu rođen mužjak makakija sa lavljom grivom: Ova vrsta se nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta

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08.10.2026 10:08

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Лављи макаки , познат и као макаки са лављом гривом, јесте једна од најређих и најугроженијих врста мајмуна на свијету. Овај примат из породице мајмуна Старог света ендемичан је за планински венац Западни Гати у југозападној Индији, гдје живи искључиво у густим тропским кишним шумама
Foto: pexels/Ravish Maqsood

U Moskovskom zoološkom vrtu na svet je došao mužjak makakija sa lavljom grivom - rijetke vrste koja se nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta.

Mami Ziti, koja ima pet godina, ovo je prvo mladunče. Ona ga gotovo ne ispušta iz naručja. Cijelu porodicu posetioci mogu da vide u paviljonu „Primati“

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majmun

Moskva

Zoološki vrt

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