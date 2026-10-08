U zoološkom vrtu rođen mužjak makakija sa lavljom grivom: Ova vrsta se nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta

U Moskovskom zoološkom vrtu na svet je došao mužjak makakija sa lavljom grivom - rijetke vrste koja se nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta.

Mami Ziti, koja ima pet godina, ovo je prvo mladunče. Ona ga gotovo ne ispušta iz naručja. Cijelu porodicu posetioci mogu da vide u paviljonu „Primati“ .

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.