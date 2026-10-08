Logo

Đoković saznao prvog rivala u Šangaju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 11:07

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Srpski teniser Novak Đoković ne odmara, odmah poslije osvajanja titule u Pekingu doputovao je u Šangaj, gdje ga očekuje učešće na pretposljednjem mastersu sezone – i gdje brani polufinale od prošle godine.

Đoković je uprkos umoru odlučio da igra u Šangaju i sada je saznao da će njegov prvi „izazivač“ biti Hubert Hurkač, teniser iz Poljske.

Njih dvojica sastaće se u drugom kolu Šangaja pošto je Đoković preskočio prvu rundu kao nosilac, a Hurkač je izbacio Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6) i tako zakazao duel sa najvećim svih vremena.

Ono što je zanimljivo jeste da su se Hurkač i Đoković zamalo sreli u finalu Pekinga.

Hurkač je, pak, predao polufinale Aleksu de Minoru zbog povrede, međutim, od nje se oporavio ekspresno i odlučio da ipak igra u Šangaju, gdje nije pokazao probleme na startu protiv Dakvorta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

Šangaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић поново на Олимпијским играма?

Tenis

Novak Đoković ponovo na Olimpijskim igrama?

4 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković je jedini čovjek u istoriji koji je ovo uradio

23 h

0
Ђоковић послао јасну поруку ривалима након Пекинга

Tenis

Đoković poslao jasnu poruku rivalima nakon Pekinga

1 d

0
Ђоковић шампион Пекинга! Де Минор предао меч

Tenis

Đoković šampion Pekinga! De Minor predao meč

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

11

11

Krista Pajk je na nogama i hoda! Otkriveno šta tačno osjeća poslije dvije smrtonosne doze

11

10

Izopšteni fratar (90) optužen zbog veličanja Slobodana Praljka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima