Đoković saznao prvog rivala u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković ne odmara, odmah poslije osvajanja titule u Pekingu doputovao je u Šangaj, gdje ga očekuje učešće na pretposljednjem mastersu sezone – i gdje brani polufinale od prošle godine.

Đoković je uprkos umoru odlučio da igra u Šangaju i sada je saznao da će njegov prvi „izazivač“ biti Hubert Hurkač, teniser iz Poljske.

Njih dvojica sastaće se u drugom kolu Šangaja pošto je Đoković preskočio prvu rundu kao nosilac, a Hurkač je izbacio Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6) i tako zakazao duel sa najvećim svih vremena.

Ono što je zanimljivo jeste da su se Hurkač i Đoković zamalo sreli u finalu Pekinga.

Hurkač je, pak, predao polufinale Aleksu de Minoru zbog povrede, međutim, od nje se oporavio ekspresno i odlučio da ipak igra u Šangaju, gdje nije pokazao probleme na startu protiv Dakvorta.