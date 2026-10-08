Đoković saznao prvog rivala u Šangaju

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Novak Đoković ne odmara, odmah poslije osvajanja titule u Pekingu doputovao je u Šangaj, gdje ga očekuje učešće na pretposljednjem mastersu sezone – i gdje brani polufinale od prošle godine.
Đoković je uprkos umoru odlučio da igra u Šangaju i sada je saznao da će njegov prvi „izazivač“ biti Hubert Hurkač, teniser iz Poljske.
Njih dvojica sastaće se u drugom kolu Šangaja pošto je Đoković preskočio prvu rundu kao nosilac, a Hurkač je izbacio Džejmsa Dakvorta iz Australije (6:3, 7:6) i tako zakazao duel sa najvećim svih vremena.
Ono što je zanimljivo jeste da su se Hurkač i Đoković zamalo sreli u finalu Pekinga.
Hurkač je, pak, predao polufinale Aleksu de Minoru zbog povrede, međutim, od nje se oporavio ekspresno i odlučio da ipak igra u Šangaju, gdje nije pokazao probleme na startu protiv Dakvorta.
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