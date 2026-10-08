Novak Đoković ponovo na Olimpijskim igrama?

Novak Đoković je u Pekingu stigao do svoje 102. ATP titule, sačuvao je savršen učinak u kineskoj prestonici sa 34 pobjede iz isto toliko mečeva, a nakon sedmog pehara u tom gradu, teniski trener Goran Bubanj sumirao je utiske nakon velikog uspjeha.

Đoković je sada prišao na samo jedan trofej zaostatka u odnosu na Rodžera Federera, ovo mu je i 21. uzastopna godina kako je osvajao makar jedan pehar, čime je produžio sopstveni rekord.

Teniski trener Goran Bubanj je istakao da se Đokovićeva dugovječnost danas ogleda u njegovom pristupu tenisu tokom dugog niza godina.

„Ta njegova dugovječnost je u stvari posljedica njegovog pristupa sportu i tenisu uopšte. Znači, taj profesionalizam, ta odricanja koja je on imao tokom karijere mu se isplaćuju da karijera duže traje. E sad, što se tiče samog ovog turnira, nekako je ljudski da kad nakon skoro dvije decenije doživite prvi put dva poraza zaredom u prvom kolu, naročito na Ju-Es openu, što je za njega nestvarno, da tražite utočište u nekom okruženju koje vam je uvijek bilo sklono. A to je Kina i Peking. I on je tamo uvijek bio dobrodošao“, počeo je Bubanj.

On je upravo tu prihvaćenost u Kini istakao kao važan aspekt Novakovog uspjeha u Pekingu.

„Ovdje je apsolutno prihvaćen, i onda je divno što je uspio tu da nađe energiju i da ovaj turnir, koji nije počeo baš savršeno, i prvo i drugo kolo je bila borba, ali onda je pokazao da stvarno ta energija koju mu daje publika, on vraća sa punim rezultatom“, istakao je Bubanj.

Teniski stručnjak je analizirao i sam kvalitet Đokovićevih igara.

„Stiče se utisak da, što se tiče tehnike, ideje, da tu apsolutno nikakvih problema nema, da je samo pitanje da li tijelo može to više da isprati. I da je tu negdje prednost ovih mlađih, koji nisu toliko ni taktički ni vjerovatno tehnički na njegovom nivou, ali mogu da igraju i brže da trče. E, vidite, sad on, pošto je objektivno u godinama, kad ne može taj stil igre da primjenjuje, on skraćuje poene. Znači, sa mnogo više rizika igra. I kad mu to pođe za rukom, onda mislim da je i dalje na nivou na kojem je bio i prije i može da ostvaruje dobre rezultate“, naveo je Bubanj.

On navodi da će Novaku biti teško da sve ponovi u Šangaju.

„Da vam kažem, ovo je prvo neka njegova satisfakcija, nešto da je on sve te 'nevjerne Tome', da ih tako nazovem, razuvjerio i pokazao da može. Ne vjerujem da će u Šangaju ponoviti taj rezultat. Jako je težak turnir, teške protivnike ima od samog početka, ali mu to daje neki podsticaj da ide prije svega ka završnom turniru u Torinu, gdje će biti najboljih osam, gdje ima velike šanse da učestvuje, a svakako i da se pripremi za Australijan open, gdje bi opet mogao da dođe do nekog rezultata dobrog, a ja se iskreno nadam možda i do grend slema“, istakao je Bubanj.

Na pitanje o tome do kada Đoković namjerava da igra tenis, i iskusni stručnjak vjeruje u riječi osvajača 24 grend slem trofeja.

„Pa on je sam zacrtao, i javno i ovako privatno, da hoće da bude na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu. I ja vjerujem da će on to ostvariti. Da li će on tamo moći da ide na neki rezultat, vrlo je teško prognozirati. Ali ako kratkoročno gledamo, mislim da će narednih par mjeseci takođe da utiče značajno na čitavu iduću godinu, pa čak i na te Olimpijske igre“, zaključio je Goran Bubanj u Jutarnjem programu RTS-a.