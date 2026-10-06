Đoković poslao jasnu poruku rivalima nakon Pekinga

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas poslije osvajanja titule na turniru u Pekingu da mu to znači mnogo više od samog trofeja.

Takođe poslao je jasnu poruku rivalima poručuvši im da svakoga može da pobijedi kada se dobro osjeća.

Đoković je došao do sedme titule u Pekingu i 102. u karijeri nakon što mu je Aleks de Minor predao finalni meč zbog povrede pri rezultatu 7:6 (7:3), 0:1.

"Prije 11 godina sam igrao ovdje posljednji put. Uvijek imam najveća očekivanja od sebe, zamišljam sebe sa trofejem. Ovo je mjesto gdje nikada nisam izgubio. Nisam imao takve rekorde u posljednje vrijeme. Bilo je dosta uspona i padova, zdravstvenih i fizičkih problema. Sada sam se dobro osjećao na terenu, kada je tako mogu da pobijedim i najbolje i to sam pokazao ove nedjelje Želim da se zahvalim svom timu zbog strpljenja, mnogo mi znače. Ovaj titula mi znači mnogo više od samog jednog trofeja", rekao je Đoković na terenu poslije meča.

On je poželio De Minoru da se brzo oporavi i vrati na teren.

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"Nisam pomenuo Aleksa na početku, izvini zbog toga. Nadam se da ćeš se oporaviti brzo, želim ti sve najbolje", izjavio je srpski teniser. Đoković je istakao da se u Pekingu osjeća lijepo i da je to jedan od razloga zbog kojih nikada nije poražen na turniru u glavnom gradu Kine.

"Od početka sam igrao ovaj turnir, konstantno sam dolazio, obožavam ovaj stadion. Ljudi su strastveni, oni su dio ovog uspjeha, tu nema dileme", poručio je Đoković.