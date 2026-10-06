Đoković doživio veliku neprijatnost u finalu, kamerman mu se unosio u lice: "Skloni se, molim te..."

Najbolji srpski teniser Novak Đoković trenutno igra finale turnira u Pekingu, gdje se poslije Aleksa de Minora bori za još jedan trofej u svojoj nevjerovatnoj karijeri.

Podsjetimo, Đoković nikada nije izgubio u glavnom gradu Kine, gdje ima šest osvojenih turnira u nizu, a i na ovom takmičenju je stigao do finala.

Novak i Aleks de Minor igraju finale, a pobjednik će biti ispred drugog na najnovijoj ATP listi. To znači da bi Đoković eventualnim trijumfom mogao da dođe do osmog mjesta na ATP rang listi i tako se polako vrati tamo gdje pripada.

Doživio je Novak veliku neprijatnost u finalu već u prvom setu, u pauzi između petog i šestog gema.

Naime, sve češće se dešava da kamermani imaju svoj minut popularnosti, kada nemaju mnogo obzira prema teniserima i ulaze u njihov prostor. Sada se dogodila ista situacija, a Đoković je odmah reagovao:

"Skloni se, skloni se molim te", rekao je Đoković vidno frustriran.