Šokiran sam: Prve riječi Đokovića nakon diskvalifikacije Medvedeva

On je uspio da se plasira u finale turnira u Pekingu, pošto je pobijedio Danila Medvedeva, koji je diskvalifikovan pri rezultatu 1:0 (7:5), dok je u drugom setu Rus diskvalifikovan pri rezultatu 5:3 za Novaka.

Danil Medvedev je napravio jednu izuzetnu glupost, pošto je u trenutku bijesa udario lopticu ka publici.

On je nehotice pogodio jednog navijača u oko, koji je odmah počeo da se previja od bolova i supervizor nije mogao da uradi ništa sem da diskvalifikuje Danila Medvedeva.

Tenis Diskvalifikovan Medvedev: Udario navijača, Đoković u finalu

Novak Đoković je odmah prišao Rusu, pošto je i Srbin svojevremeno diskvalifikovan sa US Opena zbog iste stvari, kada je pogodio linijskog sudiju.

Odmah nakon meča, Novak Đoković je dao i kratku izjavu.

"Šokiran sam. Žao mi je zbog navijača i nadam se da nije povrijeđen. Žao mi je zbog Danila takođe, zato što znam kako se osjeća poslije diskvalifikacije u meču zbog ovoga. Bio sam diskvalifikovan na US Openu 2020. godine. Bio sam na tri poena do pobjede, nevjerovatna borba danas", kratko je poručio Novak Đoković.

(Telegraf)