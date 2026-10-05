Šokiran sam: Prve riječi Đokovića nakon diskvalifikacije Medvedeva

Autor:ATV redakcija
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Najbolji teniser svih vremena, ponos čitave Srbije, naš Novak Đoković ponovo je ispisao istoriju tenisa.
On je uspio da se plasira u finale turnira u Pekingu, pošto je pobijedio Danila Medvedeva, koji je diskvalifikovan pri rezultatu 1:0 (7:5), dok je u drugom setu Rus diskvalifikovan pri rezultatu 5:3 za Novaka.
Danil Medvedev je napravio jednu izuzetnu glupost, pošto je u trenutku bijesa udario lopticu ka publici.
On je nehotice pogodio jednog navijača u oko, koji je odmah počeo da se previja od bolova i supervizor nije mogao da uradi ništa sem da diskvalifikuje Danila Medvedeva.
Tenis
Diskvalifikovan Medvedev: Udario navijača, Đoković u finalu
Novak Đoković je odmah prišao Rusu, pošto je i Srbin svojevremeno diskvalifikovan sa US Opena zbog iste stvari, kada je pogodio linijskog sudiju.
Odmah nakon meča, Novak Đoković je dao i kratku izjavu.
"Šokiran sam. Žao mi je zbog navijača i nadam se da nije povrijeđen. Žao mi je zbog Danila takođe, zato što znam kako se osjeća poslije diskvalifikacije u meču zbog ovoga. Bio sam diskvalifikovan na US Openu 2020. godine. Bio sam na tri poena do pobjede, nevjerovatna borba danas", kratko je poručio Novak Đoković.
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