Motociklista i pješak povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se u popodnevnim satima dogodila u sarajevskom naselju Stup, u ulici Kurta Šorka, potvrđeno je u Operativnom centru MUP-a KS.

Kako se dodaje, u nesreći su učestvovala dva vozila, a povrijeđeni su motociklista i pješak.

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Prema informacijama sa mjesta događaja, automobil je udario dostavljača hrane na motociklu, a u ovoj nesreći povrijeđen je i pješak.

(Avaz)