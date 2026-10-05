Motociklista i pješak povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se u popodnevnim satima dogodila u sarajevskom naselju Stup, u ulici Kurta Šorka, potvrđeno je u Operativnom centru MUP-a KS.
Kako se dodaje, u nesreći su učestvovala dva vozila, a povrijeđeni su motociklista i pješak.
Banja Luka
Naoružajte se strpljenjem: "Kilometarske" kolone u Banjaluci
Prema informacijama sa mjesta događaja, automobil je udario dostavljača hrane na motociklu, a u ovoj nesreći povrijeđen je i pješak.
(Avaz)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
18
53
18
53
18
53
18
41
18
41
Trenutno na programu