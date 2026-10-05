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Smrtna kazna Kristi Pajk bi mogla biti poništena?

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05.10.2026 17:37

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Foto: Tanjug/WBIR-TV via AP

Neuspjelo pogubljenje Kristi Pajk izazvalo je burne reakcije širom Sjedinjenih Država, a istovremeno je spasilo drugog osuđenika na smrtnoj kazni, svega nekoliko nedjelja prije nego što je trebalo da bude pogubljen smrtonosnom injekcijom.

Dvostruka doza pentobarbitala ostavila je Pajk da se grči na stolu za pogubljenje, dok je osjećala kao da će joj ruka eksplodirati. Njen advokat apeluje na guvernera Tenesija, Bila Lijada ukine smrtnu kaznu njegovoj klijentkinji i preinači je u kaznu doživotnog zatvora.

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Stiven Ferel rekao je da je Pajk patila od problema sa mentalnim zdravljem, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), kao i da je imala užasavajuće iskustvo seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.

On tvrdi da porota koja je odlučivala o kazni nije bila upoznata sa tim zlostavljanjem i da je Pajk bila premlada da bi bila osuđena na smrt.

Ona (50) je trebalo da postane prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina, nakon što je osuđena za brutalno ubistvo 19-godišnje Kolin Slemer1995. godine.

Međutim, njeno neuspjelo pogubljenje predstavlja najnoviji u nizu propusta u Tenesiju i drugi neuspješni pokušaj pogubljenja za samo četiri mjeseca koji je sprovela ista osoba.

Advokat Pajk, Stiven Ferel, rekao je: "Ne znamo kakvo će biti njeno fizičko stanje, ali jasno je da je pretrpjela mučan pokušaj pogubljenja."

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Ona se sada nalazi priključena na respirator i pod oružanom stražom, nakon što je najmanje sedam puta pokušano postavljanje igle kako bi joj bile ubrizgane dvije smrtonosne doze pentobarbitala.

Ljekari upozoravaju da je možda pretrpjela teško oštećenje mozga dok u bolnici, pod oružanom stražom, pokušavaju da je stabilizuju.

Drugi osuđenik izbjegao pogubljenje

U međuvremenu, mučni pokušaj pogubljenja Pajk poštedeo je život Geriju Vejnu Satonu (57), koji više od tri decenije čeka na smrtnu kaznu. Saton je 1993. godine osuđen zbog ubistva svog brata i sestre 1992. godine -Tomija Grifina (24) i Koni Branam (34).

I on i njegov ujak Džejms Dalinger osuđeni su na smrt nakon što je Tomi upucan u glavu. Njegova sestra Koni pronađena je pet dana kasnije u olupini izgorjelog automobila. Članovi porodice tvrdili su da je između brata i sestre prije ubistava postojao sukob.

Ipak, Saton je sve vrijeme tvrdio da je nevin, dok su njegovi advokati i pristalice pokušavali da obore njegovu smrtnu kaznu. Pristalice Satona navode da 57-godišnjak nije imao motiv i da ne postoje dokazi koji ga povezuju sa zločinom.

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Dokazi koje je na suđenju iznio sudski ljekar kasnije su proglašeni netačnim, a tom stručnjaku je oduzeta licenca.

Uprkos tome što je njegov slučaj, prema tvrdnjama advokata, bio "prepun grešaka", Saton je ostao na smrtnoj kazni, a njegovo pogubljenje bilo je zakazano za 3. decembar. Njegovo pogubljenje sada je obustavljeno nakon mučnog pokušaja pogubljenja Kriste Pajk.

- Ova vijest nam donosi malo radosti, jer niko ne bi trebalo da bude primoran da pati na način na koji je Krista Pajk patila ove nedjelje, kao ni Toni Karuters u maju. Ipak, laknulo nam je što guverner Li ozbiljno shvata velike probleme sa procedurama pogubljenja u ovoj saveznoj državi i zahvalni smo što je Gerijevo pogubljenje obustavljeno - saopštio je pravni tim osuđenika Gerija.

(Kurir)

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Krista Pajk

pogubljenje

Smrtonosna injekcija

Amerika

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