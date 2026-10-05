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Tijelo muškarca nađeno na poljskom putu, sumnja se na stravičan uzrok smrti

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05.10.2026 16:42

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Тијело мушкарца нађено на пољском путу, сумња се на стравичан узрок смрти
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Na poljskom putu nedaleko od Male Črešnjevice, naselja na području Pitomače u Virovitičko-podravskoj županiji u Hrvatskoj, pronađeno je u subotu popodne tijelo muškarca.

Ta informacija potvrđena je u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj te su kratko dodali da je u toku kriminalističko istraživanje, piše danas Podravski list.

Nezvanično, pronađeno je tijelo 50-godišnjaka te se sumnja da ga je neko pregazio. Više detalja biće poznato nakon što završi policijska istraga.

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Hrvatska

nesreća

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