Tijelo muškarca nađeno na poljskom putu, sumnja se na stravičan uzrok smrti

Autor:ATV redakcija
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Na poljskom putu nedaleko od Male Črešnjevice, naselja na području Pitomače u Virovitičko-podravskoj županiji u Hrvatskoj, pronađeno je u subotu popodne tijelo muškarca.
Ta informacija potvrđena je u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj te su kratko dodali da je u toku kriminalističko istraživanje, piše danas Podravski list.
Nezvanično, pronađeno je tijelo 50-godišnjaka te se sumnja da ga je neko pregazio. Više detalja biće poznato nakon što završi policijska istraga.
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