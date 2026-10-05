Užas u Hrvatskoj: Unuk ubio babu!

Autor:ATV redakcija
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U zadarskoj četvrti Stanovi danas, 5. oktobra, dogodilo se ubistvo, a prema nezvaničnim informacijama, 24-godišnji mladić je nožem usmrtio svoju baku.
Ubistvo se dogodilo u ranim poslijepodnevnim satima, a iz zadarske policije potvrđeno je da se dogodio ovaj tragični slučaj.
Kako nezvanično saznaje RTL Danas, 24-godišnjak je nožem napao i usmrtio baku.
Za sada nije poznato šta je prethodilo napadu, niti pod kojim okolnostima se ubistvo dogodilo, prenosi Indeks.
Policija je na terenu, a uskoro se očekuje prvo zvanično saopštenje sa više informacija o slučaju.
Istraga je u toku.
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