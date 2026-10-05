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Užas u Hrvatskoj: Unuk ubio babu!

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05.10.2026 17:19

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Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

U zadarskoj četvrti Stanovi danas, 5. oktobra, dogodilo se ubistvo, a prema nezvaničnim informacijama, 24-godišnji mladić je nožem usmrtio svoju baku.

Ubistvo se dogodilo u ranim poslijepodnevnim satima, a iz zadarske policije potvrđeno je da se dogodio ovaj tragični slučaj.

Kako nezvanično saznaje RTL Danas, 24-godišnjak je nožem napao i usmrtio baku.

Za sada nije poznato šta je prethodilo napadu, niti pod kojim okolnostima se ubistvo dogodilo, prenosi Indeks.

Policija je na terenu, a uskoro se očekuje prvo zvanično saopštenje sa više informacija o slučaju.

Istraga je u toku.

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Tagovi :

Baka

Ubistvo

Zadar

Hrvatska

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