Užas u Hrvatskoj: Unuk ubio babu!

U zadarskoj četvrti Stanovi danas, 5. oktobra, dogodilo se ubistvo, a prema nezvaničnim informacijama, 24-godišnji mladić je nožem usmrtio svoju baku.

Ubistvo se dogodilo u ranim poslijepodnevnim satima, a iz zadarske policije potvrđeno je da se dogodio ovaj tragični slučaj.

Kako nezvanično saznaje RTL Danas, 24-godišnjak je nožem napao i usmrtio baku.

Za sada nije poznato šta je prethodilo napadu, niti pod kojim okolnostima se ubistvo dogodilo, prenosi Indeks.

Policija je na terenu, a uskoro se očekuje prvo zvanično saopštenje sa više informacija o slučaju.

Istraga je u toku.