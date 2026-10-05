Užas u centru grada: Nakon rasprave nožem ubio sugrađanina

Pljevljak I. J. ubijen je oko 14 časova u centru Pljevalja, u parku preko puta zgrade Opštine.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Pljevljak star oko 30 godina, nakon kraće rasprave, nožem je usmrtio svog nešto malo starijeg sugrađanina I. J.

Iz Uprave policije "Vijestima" je nezvanično rečeno da je osumnjičeni "stavljen pod kontrolu".

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Prema zvaničnim informacijama iz pljevaljske bolnice, I. J. je u tu zdravstvenu ustanovu dovezen bez znakova života. Ljekari su pokušali reanimaciju, ali bez uspjeha.

Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti i motive ovog događaja.